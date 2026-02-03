96ᵉ anniversaire du PCV : hommage solennel au Président Hô Chi Minh à Moscou

L'ambassade du Vietnam en Russie a organisé une cérémonie de dépôt de gerbes sur la place Hô Chi Minh à Moscou le 3 février. Cet événement commémorait le 96 e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV) (3 février) et le succès du XIV e Congrès national du Parti.

La délégation, conduite par l'ambassadeur Dang Minh Khôi, comprenait des membres du personnel de l'ambassade, des représentants d'organisations et d'associations vietnamiennes en Russie, ainsi que des étudiants vietnamiens.

Ils ont exprimé leur profonde gratitude pour l'immense contribution du Président Hô Chi Minh, fondateur et architecte du Parti communiste du Vietnam, et ont évoqué les 96 années d'histoire du Parti.

Prenant la parole lors de la cérémonie, l’ambassadeur Dang Minh Khôi a déclaré que cet événement était l'occasion pour chaque responsable, membre du Parti et Vietnamien de l'étranger de réaffirmer l'unité pour mettre en œuvre avec succès la résolution du XIVe Congrès national du Parti, contribuant ainsi à un Vietnam plus fort et plus prospère.

À cette occasion, de jeunes cadres et étudiants vietnamiens ont exprimé leur fierté, leur gratitude et leur confiance dans la direction du Parti, tout en réaffirmant leur engagement à se former, à acquérir de nouvelles connaissances et à contribuer activement au développement du pays.

