65 ans de relations Vietnam - Cuba : Une amitié sincère née du cœur

Les relations entre le Vietnam et Cuba reposent sur une sincérité profonde, nourrie par l’altruisme et l’affection mutuelle des deux peuples, sans être dictées par des intérêts matériels ni par des calculs géopolitiques.

Photo : VNA/CVN

C’est l’évaluation de Fredesmán Turró González, ancien ambassadeur de Cuba au Vietnam, président de l'Association des journalistes cubains et vice-président de l’Association d’amitié Cuba - Vietnam, dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à La Havane, à l’occasion du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (2 décembre 1960 – 2 décembre 2025).

Selon lui, les peuples vietnamien et cubain partagent des aspirations et des valeurs profondément semblables : esprit de résistance et de dignité, patriotisme, internationalisme, générosité, gratitude et une fierté vive pour leur histoire, leur culture et leurs traditions respectives. "En regardant en arrière, on peut affirmer que ce que Cuba et le Vietnam ont établi en 1960, c’est une relation fraternelle, solidaire et indéfectible, qui n’a cessé de se renforcer au fil du temps", souligne-t-il. Il rappelle qu’à l’époque, le Vietnam entamait la lutte pour la libération du Sud et la réunification nationale, tandis que Cuba consolidait les acquis de la Révolution du 1er janvier 1959.

Le diplomate insiste sur le fait que Cuba et le Vietnam se sont toujours épaulés dans les moments les plus difficiles, partageant ce qu’ils avaient "comme de véritables frères" et se réjouissant des succès de l’autre comme des leurs. Durant les années de guerre et de reconstruction, après les Accords de Paris de janvier 1973, Cuba - inspirée par les sentiments et la détermination du leader Fidel Castro - n’a pas hésité à exprimer sa disponibilité à tout sacrifier pour le Vietnam. Aujourd’hui, alors que Cuba continue de faire face au blocus économique, le Vietnam, fidèle à son affection historique, a lancé des campagnes de solidarité, notamment celle récemment organisée par la Croix-Rouge vietnamienne et le Front de la Patrie pour soutenir le peuple cubain à l’occasion du 65e anniversaire des relations bilatérales.

Sur la scène internationale, le Vietnam a toujours plaidé fermement contre les sanctions économiques, commerciales et financières imposées à Cuba et a appelé à retirer le pays de la liste des États soutenant le terrorisme.

Actuellement, les échanges de délégations de haut niveau entre les deux pays sont très dynamiques. Tous les organes, forces armées, organisations politiques et de masse du Vietnam et de Cuba entretiennent des mécanismes de coopération réguliers, notamment entre les deux Partis et les deux Assemblées nationales.

"Soixante-cinq ans après le 2 décembre 1960, nous pouvons affirmer que les relations Cuba–Vietnam sont uniques et exemplaires", affirme M. González. Fidel Castro les avait qualifiées de "symbole de l’époque", et les dirigeants vietnamiens les considèrent comme un trésor précieux des deux peuples. Selon lui, il revient désormais aux jeunes générations de préserver et de faire rayonner ce symbole pour qu’il perdure.

Pour ouvrir une nouvelle phase de coopération plus efficace, il estime que les deux pays doivent continuer d’intensifier le partage d’informations et d’expériences entre les deux Partis, les deux gouvernements et les deux Parlements, tout en approfondissant les échanges économiques mutuellement avantageux, dans la perspective d’une intégration économique accrue.

Il souligne que la coopération agricole avec le Vietnam constitue aujourd’hui la base des efforts de Cuba pour atteindre la sécurité alimentaire. Le Vietnam aide Cuba à produire du riz, du maïs, du soja, entre autres cultures essentielles. Par ailleurs, plusieurs entreprises vietnamiennes installées dans la Zone spéciale de développement de Mariel fournissent des produits de consommation courante pour répondre aux besoins de la population cubaine.

Fredesmán Turró González conclut en affirmant que les deux pays "avancent dans la bonne direction", mais qu’il est nécessaire de créer davantage de conditions favorables afin de renforcer encore l’efficacité de la coopération bilatérale dans les années à venir.

VNA/CVN