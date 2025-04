4e Sommet du P4G : l’humain est au cœur de la transition verte et durable

L’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Ta Van Thông, estime que le message important que le Vietnam souhaite souligner lors du Sommet P4G 2025 est l’élément "humain" dans le processus de transition verte et durable, reflétant l’approche pratique et efficace du pays hôte.

- Le thème du Sommet du P4G 2025 proposé par le Vietnam est : "Transition verte durable et centrée sur l’humain". Comment l’ambassadeur évalue-t-il ce thème par rapport à la tendance actuelle de la coopération internationale en matière de croissance verte ?

Nous vivons une époque où le changement climatique et la pollution environnementale sont des défis mondiaux qui affectent directement le développement de chaque nation, communauté et individu. Par conséquent, le thème "Transition verte durable et centrée sur l’humain" du Sommet du P4G 2025 répond à l’actualité et à l’urgence de trouver des solutions à ces problèmes.

La coopération internationale dans la promotion de la croissance verte est devenue un facteur extrêmement important pour atteindre les efforts communs visant à réaliser les objectifs de développement durable.

Les pays du monde prennent de plus en plus conscience de l’urgence de passer d’un modèle de développement extensif, basé sur les ressources naturelles, à un modèle de développement vert et durable, utilisant efficacement les ressources, protégeant l’environnement et répondant au changement climatique.

Le thème du Sommet du P4G 2025 souligne l’élément central de "l’humain" dans le processus de transition verte et durable, reflétant une approche pratique et efficace.

En effet, le processus de transition verte n’est pas seulement une exigence de protection de l’environnement, mais vise également à améliorer la qualité de vie des personnes. Un modèle de développement durable doit garantir que chacun ait la possibilité de bénéficier des avantages de ce processus de développement sans que personne ne soit laissé pour compte.

La communauté internationale a pris de nombreuses initiatives de coopération internationale dans ce domaine, notamment l’engagement mondial de l’Accord de Paris sur le changement climatique, ainsi que des programmes d’aide financière et de transfert de technologies des pays développés vers les pays en développement.

Cependant, pour que ces initiatives se concrétisent, une coordination étroite entre les nations, les régions et les organisations internationales est nécessaire afin d’élaborer des politiques appropriées, de mettre en œuvre des solutions concrètes et d’évaluer les résultats.

Le Sommet du P4G de cette année sera un forum important permettant aux nations, aux organisations internationales et à la communauté des entreprises de discuter et de rechercher des solutions innovantes et réalisables pour continuer à promouvoir le processus de transition verte.

Je crois que, grâce à la coopération internationale, les nations peuvent apprendre les unes des autres et tirer parti des ressources mondiales pour atteindre les objectifs de développement durable. Pour le Vietnam, c’est l’occasion d’affirmer sa position et ses engagements dans la construction d’un avenir de développement durable, de protection de l’environnement et d’amélioration de la qualité de vie des citoyens du monde entier.

- L’Indonésie possède le deuxième plus grand potentiel géothermique mondial. Dans le même temps, le Vietnam a un avantage dans l’éolien offshore. Selon votre Excellence, comment les deux pays peuvent-ils coopérer pour exploiter et se compléter mutuellement sur la base de ces atouts ?

Dans la Déclaration commune sur l’élévation des relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique global entre l’Indonésie et le Vietnam, publiée lors de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, en Indonésie du 9 au 11 mars dernier, le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, et le président indonésien Prabowo Subianto ont convenu d’étendre la coopération à de nouveaux domaines pour un avenir durable tels que l’économie verte, la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique, l’industrie halal, la pêche, l’agriculture, la coopération maritime, la science et la technologie, la transformation numérique, l’intelligence artificielle et la finance, la banque.

Ainsi, la promotion de la coopération entre les deux pays pour une croissance verte et durable est devenue un contenu important auquel les dirigeants des deux pays accordent de l’importance et qu’ils se sont engagés à mettre en œuvre.

Le Vietnam et l’Indonésie sont deux nations possédant un grand potentiel de développement des énergies renouvelables. La coopération entre les deux pays dans ce domaine maximisera les sources d’énergie durables, créant des opportunités de développement économique et de protection de l’environnement.

Avec les plus grandes réserves géothermiques mondiales, l’Indonésie a de l’expérience dans le développement et l’exploitation de cette source d’énergie. Pendant ce temps, le développement de l’éolien offshore, en particulier dans les zones côtières, est un avantage du Vietnam avec son long littoral.

En conséquence, le Vietnam et l’Indonésie peuvent coopérer en matière de recherche et développement de technologies avancées dans le domaine des énergies renouvelables, y compris des technologies d’exploitation géothermique plus efficaces et des solutions optimales pour l’éolien offshore. Les centres de recherche, les entreprises énergétiques et les investisseurs des deux pays peuvent coopérer pour développer des infrastructures, trouver des solutions et des initiatives visant à réduire les coûts d’investissement et à accroître l’efficacité opérationnelle dans ce domaine.

Les gouvernements des deux pays peuvent envisager des politiques de soutien à la coopération commerciale, facilitant l’investissement et la mise en œuvre de projets dans le domaine des énergies renouvelables pour les entreprises, ainsi que la coopération en matière de mobilisation de capitaux pour la mise en œuvre de projets d’énergies renouvelables.

- En tant que membres de forums multilatéraux, notamment l’ASEAN, les Nations unies, l’APEC et le P4G, comment les deux pays peuvent-ils coopérer pour promouvoir les politiques de croissance verte ?

Le Vietnam et l’Indonésie sont tous deux des membres actifs de forums multilatéraux importants, tels que l’ASEAN, les Nations unies, l’APEC et le P4G.

Les deux pays continueront de maintenir une coordination étroite pour promouvoir les préoccupations communes, y compris les politiques de croissance verte et durable, créant ainsi les conditions d’un renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale pour la mise en œuvre d’initiatives de protection de l’environnement et de promotion du développement durable.

Au sein de l’ASEAN, les deux pays collaborent à l’élaboration de mécanismes de coopération régionale visant à renforcer le développement des énergies renouvelables, à promouvoir la transition écologique dans les secteurs de l’industrie et de l’agriculture, ainsi qu’à élaborer des stratégies de réponse au changement climatique.

Aux Nations unies, le Vietnam et l’Indonésie peuvent coordonner leurs efforts pour promouvoir la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD), en particulier ceux liés à la protection de l’environnement et à l’atténuation des impacts du changement climatique, ainsi que pour promouvoir des initiatives communes dans le cadre des conférences internationales sur le climat et l’environnement.

Dans le cadre de l’APEC et du P4G, les deux pays peuvent coopérer pour mettre en œuvre des initiatives d’investissement dans les technologies propres, le transfert de technologies et le développement de mécanismes financiers soutenant les projets de croissance verte, en vue d’un modèle de coopération exemplaire pour les pays de la région et du monde entier.

- Pouvez-vous évaluer le rôle des entreprises des deux pays dans la coopération pour la croissance verte. Quelles sont les initiatives que l’ambassade du Vietnam en Indonésie a mises en place et met en œuvre pour renforcer la participation des entreprises à ce processus ?

Le volume des échanges bilatéraux a connu une forte croissance ces dernières années. La croissance moyenne sur la période 2022-2024 a atteint 17% par an, la valeur totale des exportations bilatérales passant de 14,16 milliards de dollars en 2022 à 16,7 milliards de dollars en 2024.

Les deux parties se sont fixé pour objectif d’atteindre prochainement le seuil de 18 milliards de dollars d’échanges bilatéraux.

Pour atteindre ces résultats, les entreprises jouent un rôle extrêmement important. À cet égard, la coopération en matière d’investissement et d’affaires dans la croissance verte et durable, qui sont de nouveaux domaines, exige des entreprises une approche novatrice et audacieuse pour à la fois mettre en œuvre des initiatives et des projets spécifiques et garantir des normes vertes, propres et durables pour leurs produits et services.

Pour la coopération entre le Vietnam et l’Indonésie, la promotion de l’économie verte, de la transition écologique, de l’application de technologies propres, de la protection de l’environnement et du développement de l’écosystème des véhicules électriques sont de nouveaux domaines de coopération avec un potentiel de développement considérable.

Les entreprises des deux pays peuvent exploiter cet immense potentiel en appliquant des technologies propres, en investissant dans des projets d’énergies renouvelables, en réduisant les émissions de carbone et en produisant des produits respectueux de l’environnement.

L’un des premiers succès de la coopération entre les deux pays contribuant au développement vert est l’activité d’investissement et d’affaires du groupe Vinfast en Indonésie.

En 2024, le groupe Vinfast a lancé la marque de taxis verts Xanh SM en Indonésie, parallèlement à l’installation du réseau de bornes de recharge V-GREEN, à la création d’une usine de 200 millions de dollars à Subang, et prévoit d’ouvrir des dizaines de showrooms VinFast supplémentaires en Indonésie d’ici 2027.

Également dans le cadre de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en Indonésie début mars 2025, des représentants de VinFast ont annoncé leur intention de déployer 100.000 bornes de recharge en Indonésie, avec un investissement total de près d’un milliard de dollars. VinFast a également exprimé son intérêt pour le secteur des énergies renouvelables en Indonésie, notamment pour un projet solaire dans l’ouest de Nusa Tenggara et un projet éolien à Sulawesi.

Dans le cadre de la diplomatie économique, l’ambassade du Vietnam en Indonésie met l’accent sur le soutien et la promotion du commerce dans les domaines liés au développement durable, en connectant les entreprises des deux pays par l’organisation de rencontres d’entreprises et la promotion des marchés des deux pays.

En outre, l’ambassade coopère avec les agences indonésiennes compétentes pour aider les entreprises à accéder aux incitations politiques, en particulier les initiatives liées au développement durable, afin d’encourager les entreprises à participer activement au processus de coopération pour la croissance verte.

