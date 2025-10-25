47ᵉ Sommet de l’ASEAN : une étape majeure pour renforcer la cohésion régionale

À la veille du 47ᵉ Sommet de l’ASEAN, prévu à la fin du mois d’octobre à Kuala Lumpur, Collins Chong Yew Keat, analyste en affaires étrangères, en sécurité et en stratégie à l’Université de Malaya (Malaisie), a souligné dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) l’importance de cet événement ainsi que le rôle croissant de l’ASEAN dans les affaires internationales.

>> Prochain Sommet de l'ASEAN : le Vietnam, moteur de croissance et d'équilibre stratégique

>> La participation du PM au 47e Sommet de l’ASEAN revêt une signification particulière

>> L’ASEAN examine les préparatifs du 47e Sommet et des sommets connexes

Photo : VNA/CVN

Selon lui, l’ASEAN s’efforce de maintenir sa centralité et son principe de non-alignement, tout en renforçant sa cohésion interne et en élargissant ses partenariats économiques avec d’autres régions.

Il estime que le prochain sommet constituera une étape majeure démontrant l’engagement du bloc à consolider sa cohésion dans la poursuite de la Vision de la Communauté de l’ASEAN pour 2045.

Placé sous la présidence de la Malaisie, le sommet mettra l’accent, entre autres, sur la cohésion, l’inclusivité et la résilience de la région. L’un des objectifs essentiels du sommet est d’affirmer la solidarité de l’ASEAN et de réaffirmer que la paix et la stabilité doivent être fondées sur le dialogue et la diplomatie - principes fondamentaux du bloc.

Les pays membres travaillent sur la base d’une feuille de route de 20 ans pour concrétiser la Vision pour 2045, reconnaissant que les deux prochaines décennies seront marquées par davantage de défis et risques, nécessitant une planification proactive et des mesures d’atténuation dès aujourd’hui.

Sur le plan de la sécurité régionale, malgré les défis persistants, l’ASEAN reste attachée à la résolution pacifique des différends par le dialogue et la consultation. Le bloc poursuit les négociations en vue d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC), tout en maintenant le rythme et l’urgence du processus afin de préserver un ordre fondé sur le droit et le droit maritime international.

L’ASEAN cherche également à promouvoir le développement dans les nouveaux domaines économiques. Afin d’accroître son autonomie économique et de réduire sa dépendance traditionnelle vis-à-vis des grandes puissances, l’ASEAN, sous présidence malaisienne, s’efforce d’établir de nouveaux partenariats, y compris l’approfondissement des liens avec d’autres blocs et régions.

Selon l’expert malaisien, le prochain sommet a pour objectif essentiel de faire passer le message que l’ASEAN est une puissance régionale montante, capable d’attirer l’attention et le respect des grandes puissances. L’ASEAN joue un rôle clé en tant que plateforme de dialogue, où les grandes puissances peuvent se rencontrer et résoudre leurs différends par la voie diplomatique.

Grâce à des mécanismes tels que le Forum régional de l’ASEAN (ARF) et le Sommet de l’Asie de l’Est (EAS), l’ASEAN élargit activement son rôle et son influence, non seulement à l’échelle régionale, mais aussi en contribuant à l’agenda mondial.

Collins Chong Yew Keat conclut que le 47e Sommet sera une occasion pour l’ASEAN de réaffirmer ses principes de non-ingérence, de non-alignement et d’équilibre stratégique, tout en démontrant sa capacité à naviguer face aux pressions liées à la rivalité entre grandes puissances. L’objectif est d’affirmer que l’ASEAN entre dans une phase d’expansion de son autonomie et de son indépendance, pour devenir un acteur mondial capable de façonner l’avenir de la région.

VNA/CVN