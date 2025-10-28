16ᵉ Dialogue sur la politique de défense Vietnam - Singapour

Le 16ᵉ Dialogue sur la politique de défense entre le Vietnam et Singapour s’est tenu le 28 octobre 2025 dans la ville de Dà Nang. La réunion était coprésidée par le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên, vice-ministre vietnamien de la Défense, et Chan Heng Kee, secrétaire permanent du ministère singapourien de la Défense.

Le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên a souligné que l’année 2025 marque une étape historique dans les relations bilatérales, les deux pays ayant porté leur partenariat au niveau de partenariat stratégique global à l’occasion de la visite officielle du secrétaire général du Parti Tô Lâm et de son épouse à Singapour en mars 2025. Cet événement illustre la volonté politique partagée de renforcer et d’approfondir les liens vietnamo-singapouriens.

Au cours du dialogue, les deux parties ont échangé des vues sur la situation régionale et internationale ainsi que sur des questions d’intérêt commun.

Le vice-ministre vietnamien a souligné le rôle central de l’ASEAN dans la promotion de la coopération et de la stabilité régionales.

Concernant la Mer Orientale, le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên a réaffirmé la position constante du Vietnam de régler les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international et notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 ; de mettre en œuvre de manière efficace la Déclaration sur la conduite des parties (DOC) et de promouvoir la conclusion rapide d’un Code de conduite (COC) substantiel et conforme au droit international.

Il a salué la coopération constructive de Singapour au sein des mécanismes de défense de l’ASEAN, tels que la réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM) et l’ADMM+, réaffirmant la participation active et responsable du Vietnam aux efforts communs pour la paix et la stabilité régionales.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération bilatérale en matière de défense dans plusieurs domaines : échanges de délégations, formation du personnel, coopération entre les marines, les forces aériennes et les gardes-côtes, ainsi que la collaboration en cybersécurité, secours et sauvetage.

Le Vietnam a également invité Singapour à participer à la 3ᵉ Exposition internationale de la défense du Vietnam, prévue en 2026.

De son côté, Chan Heng Kee a exprimé sa satisfaction de coprésider le dialogue et a présenté ses condoléances aux victimes des récentes intempéries au Vietnam.

Il a réaffirmé que la coopération en matière de défense constitue un pilier essentiel du partenariat bilatéral, souhaitant approfondir davantage la coordination dans les domaines convenus, en particulier la marine, la formation et la cybersécurité.

À l’issue du dialogue, les deux dirigeants ont signé le Plan de coopération de défense 2025–2028 et un Mémorandum d’entente sur le renforcement de la coopération en matière de formation, avant d’assister à la signature d’un accord de coopération entre les marines des deux pays.

