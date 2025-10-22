10e session de l’AN : trois projets de loi sur l’éducation au cœur des discussions

Dans le cadre de sa 10 e session, la XV e Assemblée nationale (AN) a examiné ce mercredi matin 22 octobre, trois projets de loi relatifs à l’éducation.

>> Assemblée nationale : le Vietnam poursuit le plan de restructuration économique

>> Assemblée nationale : bilan et orientations du développement socio-économique

>> 10e session de la XVe législature : poursuivre l’innovation dans la pensée législative

Photo : VNA/CVN

Il s'agit de la loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi sur l’éducation, de la Loi sur l’enseignement supérieur (modifiée) et de la Loi sur l’éducation professionnelle (modifiée). Ces textes feront l’objet de discussions en groupes l'après-midi.

Le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi sur l’éducation vise à concrétiser les orientations et décisions du Parti concernant le développement de l’éducation dans le nouveau contexte.

Les modifications portent notamment sur la décentralisation des pouvoirs, l’ajout de l’enseignement secondaire professionnel au système national, la clarification des concepts de diplôme et de certificat, et la suppression de la délivrance du diplôme de fin d’études secondaires du premier cycle, remplacée par une attestation de fin de programme. Il est également proposé que l'État fournisse un ensemble de manuels scolaires uniformes à l'échelle nationale, et que le gouvernement réglemente la gratuité de ces manuels pour les élèves.

Quant au projet de loi sur l’enseignement supérieur (modifiée), il entend moderniser et améliorer la qualité de ce niveau d’éducation en réformant la gouvernance universitaire et en renforçant le rôle des établissements dans le développement de la science, de la technologie et de l’innovation.

Photo : VNA/CVN

Enfin, le projet de loi sur l’éducation professionnelle, qui comprend 9 chapitres et 42 articles, élargit son champ d’application et introduit de nouveaux concepts, dont l’intégration de l’enseignement secondaire professionnel combinant connaissances générales et formation professionnelle.

Dans la matinée, les députés ont également examiné les deux autres projets de loi modifiée sur l’aviation civile et les fonctionnaires.

VNA/CVN