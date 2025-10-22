>> Assemblée nationale : le Vietnam poursuit le plan de restructuration économique
|Séance de travail de la 10e session de l'AN, le matin du 22 octobre.
|Photo : VNA/CVN
Il s'agit de la loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi sur l’éducation, de la Loi sur l’enseignement supérieur (modifiée) et de la Loi sur l’éducation professionnelle (modifiée). Ces textes feront l’objet de discussions en groupes l'après-midi.
Le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi sur l’éducation vise à concrétiser les orientations et décisions du Parti concernant le développement de l’éducation dans le nouveau contexte.
Les modifications portent notamment sur la décentralisation des pouvoirs, l’ajout de l’enseignement secondaire professionnel au système national, la clarification des concepts de diplôme et de certificat, et la suppression de la délivrance du diplôme de fin d’études secondaires du premier cycle, remplacée par une attestation de fin de programme. Il est également proposé que l'État fournisse un ensemble de manuels scolaires uniformes à l'échelle nationale, et que le gouvernement réglemente la gratuité de ces manuels pour les élèves.
Quant au projet de loi sur l’enseignement supérieur (modifiée), il entend moderniser et améliorer la qualité de ce niveau d’éducation en réformant la gouvernance universitaire et en renforçant le rôle des établissements dans le développement de la science, de la technologie et de l’innovation.
|Le ministre de l'Éducation et de la Formation, Nguyên Kim Son.
|Photo : VNA/CVN
Enfin, le projet de loi sur l’éducation professionnelle, qui comprend 9 chapitres et 42 articles, élargit son champ d’application et introduit de nouveaux concepts, dont l’intégration de l’enseignement secondaire professionnel combinant connaissances générales et formation professionnelle.
Dans la matinée, les députés ont également examiné les deux autres projets de loi modifiée sur l’aviation civile et les fonctionnaires.
VNA/CVN