Œuvres artistiques rendant hommage au Président Hô Chi Minh

À l'approche du 80 e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 1945), le Théâtre dramatique du Vietnam a lancé la comédie musicale intitulée Café bánh mì (café et sandwich vietnamien) - fruit d'une coopération vietnamo-sud-coréenne - et le programme artistique "L'Oncle Hô, un amour immense".

Dans le cadre des festivités marquant la Fête nationale (2 septembre), le Théâtre dramatique du Vietnam a pris une double initiative : un programme artistique en hommage au Président Hô Chi Minh et la comédie musicale novatrice Café bánh mì. Particularité de cette dernière : elle résulte d’une coopération avec une équipe d’artistes venue de République de Corée.

Pour la première fois, les scènes vietnamiennes verront émerger un spectacle musical contemporain où le récit historique se mêle à une approche interculturelle, afin de retracer la grandeur humaine et la pensée universaliste du Président Hô Chi Minh à travers une mise en scène métaphorique et émotive.

Une œuvre symbolique et populaire

Le choix du titre Café bánh mì peut sembler surprenant de prime abord. Pourtant, il condense à lui seul l’esprit de l’œuvre. Selon son metteur en scène et directeur artistique sud-coréen Park Hyun Woo, ces deux mets emblématiques - le café et le bánh mì - incarnent l’ordinaire, le quotidien, mais aussi la proximité et la simplicité du peuple vietnamien. Ces éléments familiers deviennent ainsi des symboles puissants pour représenter les figures anonymes ayant contribué dans l’ombre à l’indépendance nationale. À travers ce titre évocateur, l’équipe artistique souhaite leur rendre hommage, partage Park Hyun Woo, en décrivant sa vision derrière la création de cette œuvre.

La pièce dépeint l’esprit patriotique et le courage du peuple vietnamien durant les jours effervescents précédant la Révolution d’Août 1945. Elle recrée fidèlement le contexte social du Vietnam pendant les années de guerre acharnée, marquées par la pauvreté et d’immenses pertes.

En particulier l’œuvre rend hommage à l’intense patriotisme du peuple, notamment celui de la petite bourgeoisie, qui a non seulement contribué financièrement, mais était aussi prête à sacrifier sa vie pour la révolution.

À cette occasion, le Théâtre dramatique du Vietnam présente également au public le programme artistique “L’Oncle Hô, un amour immense”, qui comprend deux courtes pièces : Chuyện nhà chị Tín (L’histoire de la famille de Madame Tín) et Miền Nam trong trái tim Bác (Le Sud dans le cœur de l’Oncle Hô). Ces deux œuvres, d’environ 30 à 35 minutes chacune, brossent un portrait intime du Président Hô Chi Minh, loin de l’image figée du héros national.

Immersion artistique et expérience historique

La première pièce retrace une scène bouleversante survenue au Nouvel An lunaire de 1962, lorsque Hô Chi Minh rendit visite, en pleine nuit, à l’une des familles les plus démunies de Hanoï. Dans la seconde, c’est sa rencontre avec les soldats de l’Armée de libération du Sud-Vietnam, y compris l’héroïne Trân Thi Ly, qui sert de fil conducteur à une évocation poignante du lien entre le Nord et le Sud.

Ces œuvres mettent en lumière un dirigeant attentif, aimant, dont le patriotisme s’exprimait d’abord par la compassion et la fidélité à ses compatriotes, même dans les pires épreuves.

L’un des objectifs de ce programme est de rapprocher l’art dramatique du grand public et du tourisme historique et patrimonial. Selon l’“Artiste Émérite“ Kiêu Minh Hiêu, directeur du Théâtre dramatique du Vietnam, l’équipe prévoit d’organiser des représentations dans des sites hautement symboliques, comme le Palais présidentiel ou le musée Hô Chi Minh, permettant ainsi aux visiteurs d’enrichir leur expérience historique par une immersion artistique.

“L’image de l’Oncle Hô apparaîtra sur scène pour transmettre une émotion profonde et souligner la valeur historique des lieux”, confie-t-il. Un projet qui s’inscrit dans une stratégie de valorisation culturelle du patrimoine révolutionnaire vietnamien, en phase avec les attentes du tourisme contemporain.

Texte et photos : Minh Thu - Dan Thanh/CVN