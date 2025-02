Œuvrer pour protéger et développer les forêts, conserver la nature et la biodiversité

Il s’agit d’une activité pour célébrer le 66e anniversaire du mouvement de plantation d’arbres, initié par le Président Hô Chi Minh, le 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam ainsi que pour faire écho à la Journée mondiale des zones humides 2025.

Lors de la cérémonie, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, le Fonds mondial pour la nature au Vietnam (WWF Vietnam), la Fondation "Pour un avenir vert" de Vingroup, la compagnie Panasonic Vietnam, la compagnie Toyota Vietnam, le groupe Airbus et la compagnie par actions de développement de mangroves ont fait don de 10.000 plantes bần chua (Sonneratia caseolaris, communément appelé pomme de mangrove) et de plante trang (Ixora coccinea, également connu sous le nom de géranium de la jungle) à la Réserve naturelle de la zone humide de Thai Thuy.

Pour une efficacité optimale de la campagne de plantation d'arbres, le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Dô Duc Duy, a lancé un appel à l'action. Il invite les agences, entreprises, organisations internationales présentes au Vietnam, ainsi que chaque citoyen et chaque famille, à participer activement à ce mouvement, non seulement pendant le printemps, mais aussi lorsque les conditions météorologiques sont propices.

Le ministre a également insisté sur l'importance de promouvoir des solutions locales pour la conservation de la nature, la prévention de l'exploitation forestière illégale et la réplication des modèles et pratiques efficaces. Il a appelé à un engagement collectif de la société pour protéger et développer les forêts ainsi que pour préserver la nature et la biodiversité.

Il a aussi appelé les agences, les entreprises et les communautés à mettre en œuvre efficacement le Plan d’action national pour la conservation et l’utilisation durable des zones humides pour la période 2021-2030 et à intégrer la protection des zones humides, ainsi que leur gestion, restauration et utilisation durable, dans les plans, les programmes et les projets de développement socio-économique local.

Conserver les zones humides et forêts de mangroves

Présente à l’événement, Ramla Khalidi, représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, a déclaré que ces dernières années, le PNUD avait soutenu le Vietnam dans ses efforts pour conserver et restaurer les zones humides et forêts de mangroves. Le PNUD, en coordination avec les ministères et les autorités locales du Vietnam, prévoit de planter 1 000 hectares de mangroves supplémentaires dans les années à venir.

Actuellement, le PNUD aide le Vietnam à créer une base de données sur la capacité de séquestration du carbone des mangroves, un élément important pour les politiques de conservation et de réponse au changement climatique. Le PNUD s’engage à continuer d’être un partenaire de confiance du Vietnam dans ses activités visant à promouvoir la conservation de la nature, protéger les zones humides et répondre au changement climatique, a-t-elle ajouté.

Plusieurs localités du pays participent à la fête de plantation d'arbres de printemps. En 2025, Vinh Phuc et Bac Kan s'efforceront de planter respectivement plus de 600 hectares et 3 500 hectares de forêts.

